Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Çamlıbel Balıkçı Barınağı Müjdesi

Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nın revizasyonu için çalışmaların başlatıldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projenin, bölge turizmine ciddi anlamda katkı yapacağını söyledi.

"MERSİN'E YAKIŞIR BİR YAŞAM ALANI OLACAK"

Barınakta yapılması planlanan projeyle ilgili açıklama yapan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nı inşallah Mersin'e, Akdeniz Belediyesine yakışır şekilde elden geçirmek için proje çalışmalarına başladık. İnşallah burasının su sporlarının da yapıldığı, iskele ilavesiyle tam donanımlı, Akdeniz'e, Mersin'e yakışır bir marina, park, yaşam alanı olması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz.

Akdeniz Belediyesinin tavsiyesi, görüşleri bizler için çok önemli. Onların görüşlerini de dikkate alarak güzel bir proje çıkacak inşallah. Proje bittiğinde sizlerle paylaşıp, olurunu aldıktan sonra inşallah inşaatını takip edip, bir an önce bitirip sizlerin hizmetine sunacağız."

Vira Haber