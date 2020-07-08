Üsküdar Belediyesi Üsküdar Sahilinde Çekirdek Yemenin Yasaklandığını Açıkladı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Harem’den Küçüksu’ya kadar olan Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemenin artık yasak olduğunu duyurdu.

Türkmen, “Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu” diyerek "Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz. Arzu etmeyiz ama yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturduğumuz bir fona aktarılacak" açıklamasında bulundu.

Vira Haber