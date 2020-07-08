Elle Dergisi'nde "Modern Zamanların Lider Kadınları"nın Hikayeleri Anlatılıyor
Elle Dergisi'nin Temmuz - Ağustos sayısında "Modern Zamanların Lider Kadınları" başlığında savaşçı ruhlu kadınların hikayelerine yer veriliyor.
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Elle Dergisi, Temmuz - Ağustos sayısında "Modern Zamanların Lider Kadınları" başlığında 7 savaşçı ruhlu kadının hikayesine yer verilecek.
Temmuz - Ağustos sayısında Charlize Theron röportajıyla ve Charlize Theron'lu kapakla çıkan Elle Dergisi'nde, modern zamanlarda lider kadınların yaşadıkları hikayeleri içinde barındıran önemli bir röportaj da yer alıyor.
Kaynak: Elle Dergisi
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Etiketler : Elle Dergisi, Dergi
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