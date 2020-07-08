SANMAR Yeni Serisi 'İyidere' İçin İngiltere'den Sipariş Aldı

İngiltere'de birçok bölgede römorkör hizmeti sunan Targe Towing ve Sanmar Tersanesi 2 adet çok amaçlı mini römorkör inşası için anlaşmaya vardı.

Daha önce Sanmar’ın amiral gemisi olan Boğaçay sınıfı römorkörleri filosuna katan Targe Tower için inşa edilecek yeni römorkörler knot hıza çıkabiliyor ve 12 personel taşıyabiliyor.

Sanmar bu siparişler birlikte 1200 RAmpler Robert Allan tasarımı ‘‘İYİDERE’’ serisini portföyüne ekleyecek.

Targe’nin filo geliştirme çalışmaları kapsamında sipariş ettiği römorkörlerin Firth of Forth’daki Hound Point Marine Terminali’nde hizmet vereceği açıklandı. VLCC tonajında tankerlerin yanaşmasında görev alacak olan römorkörler kirlilikle mücadele ve güvenlik devriyelerinde de aktif rol üstlenecek.

Sözleşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Targe Towage yetkilisi Tom Wolley, Sanmar’ın yüksek kalite ürünler ortaya koyduğunu ve tasarımlarının kanıtlanmış standartlar sunmanın yanı sıra müşteri ihtiyaçlarına göre değişikliklerin de tersanenin uzman ekibi tarafından başarıyla uygulandığını belirtti.

Vira Haber