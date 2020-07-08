YMN Tanker Filosuna 2 Gemi Daha Kattı
YMN Tanker 2011 yapımı Black Star tankerini filosuna katarak gemi sayısı 13'e yükseltti.
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YMN Tanker 2011 yapımı Black Star tankerini filosuna katarak gemi sayısı 13'e çıkarttı. Firmanın 2 tankeri de yapım aşamasında.
Malta bayraklı M/T Black Star 23 Haziran’da yapılan sözleşmeyle YMN Tanker’in filosuna katıldı. YMN Tanker böylece filosundaki gemi sayısını 13’e çıkarttı.
9410.13 Metrik Ton’luk M/T Black Star 128 metre boyunda.
MED EMRE de filoya katılmıştı
YMN Tanker, Med Emre’yi 1 Kasım 2019’da filosuna katmıştı. Med Emre’nin kardeşi Med Serhat da 12 Haziran 2020’de Ereğli Tersanesi’nden filoya katıldı. Med Serhat’ın tank kaplamasını Marinline Coating tarafından yapıldı.
Vira Haber
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Etiketler : YMN Tanker, Tanker, Tersane
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