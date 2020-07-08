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Gölcük Tersanesi'nde 4 İşçide Koronavirüs Tespit Edildi

Gölcük Tersanesi'nde 4 İşçide Koronavirüs Tespit Edildi

Gölcük Tersanesi'nde 4 işçide koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

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Gölcük'te faaliyetlerine devam eden tersanede işçi olarak çalışan 4 kişide koronavirüs tespit edildi. Testleri pozitif çıkan işçiler karantinaya alındı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan işçilerin, Gölcük Tersane Komutanlığında çalıştığı öğrenildi.Testin ardından tedavi altına alınan 4 işçinin yakın çevresine filyasyon çalışması yapıldı.

KARANTİNAYA ALINDI

Filyasyon çalışmasının ardından işçilerin yakın çevresindeki 6 kişi önlem amaçlı Gölcük KYK Yurdu'nda karantina altına alındı. Gölcük Tersane Komutanlığı gelişmelerin ardından tedbirleri artırdı. 

Vira Haber

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