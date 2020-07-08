Gölcük Tersanesi'nde 4 İşçide Koronavirüs Tespit Edildi
Gölcük Tersanesi'nde 4 işçide koronavirüs tespit edildiği açıklandı.
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Gölcük'te faaliyetlerine devam eden tersanede işçi olarak çalışan 4 kişide koronavirüs tespit edildi. Testleri pozitif çıkan işçiler karantinaya alındı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan işçilerin, Gölcük Tersane Komutanlığında çalıştığı öğrenildi.Testin ardından tedavi altına alınan 4 işçinin yakın çevresine filyasyon çalışması yapıldı.
KARANTİNAYA ALINDI
Filyasyon çalışmasının ardından işçilerin yakın çevresindeki 6 kişi önlem amaçlı Gölcük KYK Yurdu'nda karantina altına alındı. Gölcük Tersane Komutanlığı gelişmelerin ardından tedbirleri artırdı.
Vira Haber
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Etiketler : Gölcük Tersanesi, Tersane, Koronavirüs
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