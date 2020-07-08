Yat ve Tekne Kiralamanın güvenli adresi: TatildeKirala.com

Tatilinizi özelleştirmek, sadece size ve sevdiklerinize özel bir tatil yapmak istiyorsanız yat ve tekne tatili sizin için uygun bir seçenek. Özellikle Covid-19 salgınından geçtiğimiz bu günlerde, yalıtılmış ve hijyenik bir ortamda konforlu bir tatilin yolu tekne tatilinden geçiyor. Masmavi bir denizin ortasında, sakin ve huzurlu bir koyda, içinizi ısıtan güneşin altında geçirilen bir tatilden daha güzeli ne olabilir ki?

Yat ve Tekne Kiralarken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Yat ve tekne tatilinde lokasyon konusunda sınırsız bir seçeneğe sahipsiniz. Fethiye’den Bodrum’a, Marmaris’ten Göcek’e, Ege ve Akdeniz sahillerinin tamamında istediğiniz bir plaja nazır ya da size özel bir koyda yaz tatilinin keyfini çıkarabilirsiniz. Seçeceğiniz mavi yolculuk rotalarına uygun olarak birbirinden farklı tekne kiralama seçeneklerine sahipsiniz. Dilerseniz merkeze yakın rotalarda demirleyerek gece hayatına karışabilir, gündüz alışveriş gibi ihtiyaçlarınızı rahatlıkla giderebilirsiniz.

Ekip çok önemli!

Tekne tatili otel ya da villa tatiline göre daha farklı dinamikler içerir. Temizlik ve yemek gibi konularda gerçek bir iş bölümü tatilinizi en keyifli ve kolay kılan detaylardan biri olurken, tersi durumda yorucu günler geçirebilirsiniz. Bu nedenle tekne tatiline kimlerle çıkacağınız hayli önem taşıyor. Temizlik ve yemek için ek bir hizmet almanız da mümkün elbette.

Nasıl bir tekne kiralayacaksınız?

Büyük, küçük, motor yat, yelkenli, gulet… Alternatifler çok. Eğer yelken yapmaktan hoşlanıyorsanız ya da bu konuda deneyiminiz varsa iyi bir yelkenli size şahane günler yaşatabilir. Biraz daha ‘’Rahat bir tatil yapmak istiyorum.’’ diyorsanız motor yatı tercih edebilirsiniz. Büyüklüğüne, tatili kaç kişi geçireceğinize ve elbette bütçenize göre karar verebilirsiniz.

Kiralamadan önce tekne ve yat modelleri hakkında minimum düzeyde de olsa bir fikrinizin olması iyi olacaktır. Unutmayın ki; denizcilik seviyesinde bir bilginiz olması gerekmiyor, ancak ufak çaplı bir araştırmayla kendinize en uygun tekne ve yatı bulabilirsiniz. Özellikle Ege sahillerinde karşınıza en sık çıkacak tekne tiplerinden biri gulettir.

Guletler, genelde iki direkli olup, yelkenli tarzında bir tekne modelidir. Ahşap ve motorlu olan bu yelkenliler, Ege koylarını keşfetmek için ideal performansta ve boyutta teknelerdir. Yatlar, genellikle tekne ve guletlerden daha büyük ebatlı olup, performans açısından daha yüksek bir motora sahiptir. Katamaranlar ise birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan tasarımı ve güçlü motoru ile özellikle uzun deniz yolculukları için ideal bir tekne modelidir. Bu tekne ve yat türleri arasından tatilinizden beklentilerinizi birebir karşılayacak bir modeli seçerek harika bir mavi yolculuk geçirmeniz mümkün.

Tekneniz hangi donanımlara sahip olmalı?

Tuvalet ihtiyaçlarınızı hijyenik bir şekilde giderebilmeniz için kiraladığınız teknenin özel bir tuvaletinin olması en önemli detaylardan biri. Kamara sayısı kadar tuvalet ve duş bazı teknelerde bulunan özelliklerden biri. Özellikle kalabalıksanız bu ayrıntıyı gözetmenizde fayda var. Yeteri sayıda kamara ve yatak konforlu bir tatil için olmazsa olmazdır. Kişi sayısına yetecek kadar kamara ve yatak sayısına dikkat etmeniz gerekiyor.

Kiralık tekneler, dizel ve benzinli olmak üzere iki farklı tipte yakıt ile çalışabiliyor. Dizel çalışan tekneler, her daim daha ekonomik bir kullanım vadediyor. Siz bu durumda bütçenize göre bir tercih yapmalısınız.

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