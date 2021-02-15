Kaçırılan Türk Denizciler Yaşadıklarını Anlattı

Nijerya’da deniz haydutlarının saldırısına uğrayan “Mozart” gemisinden kaçırılarak rehin tutulan ve 21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan 15 Türk denizci Türkiye’ye geldi. Denizcileri İstanbul Havalimanı’nda aileleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve şirket yetkilileri karşıladı.

Kapt. Mustafa Kaya yaşadıklarını şöyle anlattı :

“23 Ocak’ta Sabah 06.10 sıralarında açık denizde gemimize saldırdılar. Yaklaşık 1 saat bir mücadele oldu ilk başta gemiye çıkmak için. Biz geminin hızını artırdık. Onları engellemek için çeşitli manevralar yaptık. Fakat ellerinde uzun namlulu silahlar vardı. Bizim onlara karşı hiçbir silahımız yoktu. Ancak bir saat içinde gemiye çıkmayı başardılar. Geminin emniyetli bir yerine kendimizi kilitledik. Ancak 5 saat sonunda kapıyı kırmaya çalıştılar. Spiral ile kestiler. Sürekli ateş ediyorlardı. İçeriye rastgele ateş ettiler. O sırada bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Karnından vurulmuştu. Çok üzgünüz. Ailesine baş sağlığı diliyoruz.”

“BAŞIMIZDA SÜREKLİ SİLAHLI ADAMLAR VARDI”

Bir ormanda zorlu şartlar altında kaldıklarını ifade eden Mustafa Kaya, “Başımızda sürekli silahlı adamlar vardı. Fiziksel olarak bir şiddet görmedik. Ancak müzakereler sırasında psikolojik olarak baskı yaptılar. ‘Şirketiniz istediklerimizi yapmazsa sizi öldüreceğiz’ dediler. Şirkemizin yaptığı uzun süren bir müzakere var. Bu müzakerelere ben de şahit oldum. Korsanlar ikna edildi. Daha sonra bir botla bizi şirketimizin belirlemiş olduğu emniyetli bir yerde serbest bıraktılar” diye konuştu.

“KAFAMDA SİLAH, GÖĞSÜME BASARAK PARA SAYDILAR”

Geminin aşçısı Mustafa Benklioğlu da “Zor bir süreçti. Fiziki bir şiddet yoktu. Ama adamlar her an elinde silahla kafanda bekliyor. Sahilde takas yapıldı. Onlar parasını aldı. Bizi bota attılar. Adam, kafamda silahı, göğsüme basarak para saydı” ifadelerini kullandı.

Gemici Mesut Meral de Türkiye’ye döndüğü ve ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Her şeye rağmen ülkemizde bulunmak çok güzel. Emeği geçen tüm devlet büyüklerimize saygılarımızı iletiyoruz. Ülkemize dönmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir diğer gemici Ünsal Dilsiz ise, “Bir Azerbaycanlı gemici kardeşimizi yitirdik. Keşke o olay da yaşanmasaydı. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Devletimiz var olsun” dedi.

Kız kardeşi Pınar Lale ile kucaklaşan Yağcı Gökhan Lale ise, ailesine kavuşmanın sevincini yaşadığını belirterek, “Çok şükür hayal ettiğimiz yerde, vatanımızdayız. Ülkemizde olmak tarifsiz bir sevinç. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Liberya bayraklı “Mozart” isimli gemi, 23 Ocak’ta Nijerya’nın başkenti Lagos’un yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Lagos’tan Güney Afrika’nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15’i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 denizci öldürülmüştü. Gemi, 3 mürettebat ile Gabon’un Port-Gentil Limanı’na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak’ta Türkiye’ye getirilmişti. Kaçırılan 15 mürettebat ise önceki gün serbest bırakılmıştı.

Vira Haber