TAB’dan Şehitlerimiz İçin Başsağlığı Mesajı

Türk Armatörler Birliği (TAB) Irak'ın kuzeyinde Gara Bölgesi’nde PKK teröristleri tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türk Armatörler Birliği’nden yapılan açıklama şöyle:

Irak'ın kuzeyinde Gara Bölgesinde 13 vatandaşımızın PKK'lı teröristler tarafından şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Haince ve alçakça gerçekleştirilen bu terör eyleminin cevabını devletimizin en sert şekilde verdiğini ve vereceğini ve bundan sonra da ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza haince el uzatanların bunun karşılığını en sert şekilde alacaklarını biliyoruz.

PKK terör örgütünce haince şehit edilen vatandaşlarımıza yönelik işlenen terör eylemini, insanlık suçunu şiddetle kınıyoruz.

Türk Armatörler Birliği olarak 13 şehidimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

- Uzman Çavuş Hüseyin Sarı

- Polis Memuru Sedat Yabalak

- Astsubay Çavuş Semih Özbey

- Tankçı Er Adil Kabaklı

- Polis Memuru Vedat Kaya

- Jandarma Er Süleyman Sungur

- Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci

- Topçu Er Müslim Altıntaş

- Sözleşmeli Er Sedat Sorgun

- Adıyaman Nüfusuna Kayıtlı Aydın Köse

- Samsun Nüfusuna Kayıtlı Muhammet Salih Kanca

- 2 şehidimizin kimlik tespiti yapılmaya çalışılıyor

Ahmet Bedri İnce

Türk Armatörler Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı