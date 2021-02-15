Alpha Marine Consulting Turkey Seminerlerine Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Rightship ve Intercargo tarafından yeni Kuru Yük Gemisi Kalite Standartları “DryBMS” duyuruldu.

Alpha Marine Consulting Turkey olarak düzenlenecek olan iki günlük Webinar’da DryBMS standartları ve gereklilikleri tüm yönüyle ele alınarak katılımcıların bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

DryBMS Webinarı; 23-24 Şubat 2021 tarihlerinde 11:00 ila 18:00 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Seminer boyunca; Kuru Yük Yönetim Standartlarının 30 ana başlığı detaylı bir şekilde irdelenerek katılımcıların bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, özel dikkat gerektiren noktalar, anahtar çözümler ve pratik bilgiler verilerek, aynı zamanda katılımcıların şirketlerinin politikalarını, uygulamalarını ve prosedürlerini yeni getirilen gereksinimlere göre uyarlanmasında yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Alpha Marine Consulting deneyimli kadrosu ve bu konuda uzman kişilerle sektörün eğitim lideri olmaya devam ediyor.

DryBMS; yöneticiler, makine ve güverte enspektörleri, DPA’ler, gemi kaptanları, Başmühendisler, dökme yük taşıyıcıları ile ilgilenen nakliye şirketlerinin hem kıyı hem de gemi personeli gibi geniş katılımcı kitlesini ilgilendirmektedir.

Webinar; sektörün en tecrübeli isimleri arasında yer alan Alpha Marine genel müdürü Antonis Iordanidis tarafından verilecektir.

Daha fazla bilgi almak için; istanbul@alphamrn.com veya a.kuray@alphamrn.com mail adreslerinden, Tel: +90 216 688 37 56 telefon numaralarımdan Alpha Marine Consulting Türkiye ofisiyle irtibata geçebilirsiniz.

Vira Haber