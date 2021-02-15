"Gallipoli Seaways" Hasar Tespiti İçin İstanbul'a Geliyor

Çanakkale açıklarında, seyir halinde olduğu sırada yangın çıkan Ro-Ro gemisi, bakım, tamir, hasar tespit ve kontrol çalışmaları için İstanbul'un Tuzla Limanı'na doğru yola çıktı.

İstanbul'un Pendik Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na giderken 11 Şubat'ta Çanakkale açıklarında ana güvertesinde yangın çıkan ve Akçansa Limanı'nda yaklaşık 17 saat süren söndürme çalışmaları tamamlanıp soğutulan "Gallipoli Seaways" isimli geminin teknik sörvey işlemleri İstanbul'da gerçekleştirilecek.

193 metre boyunda ve 26 bin 525 grostonluk Türk bayraklı gemiye Tuzla'da bakım, onarım, hasar tespit ve kontrol çalışmaları yapılacak. Burada yangının araçlara ve gemiye verdiği hasar net bir şekilde belirlenmiş olacak.

Çanakkale Liman Başkanlığınca seyir seperasyon sıkıntısı bulunmadığı belirlenen gemiye Tuzla'ya kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü refakat edecek.

Gemideki yangına denizden ve karadan müdahale edilmişti

İstanbul Pendik Limanı'ndan hareket eden ve Çanakkale Boğazı yönüne ilerleyen Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli geminin ana güvertesinde perşembe günü personel tarafından duman fark edilmesi üzerine durum Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri'ne bildirilmişti.

26 bin 525 grostonluk geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" römorkörü gönderilmişti. Bozcaada açıklarına gelen gemideki yangına 2 yönden müdahale edilmişti.

Römorkörler yardımıyla Akçansa Limanı'na çekilen gemiye denizden ve karadan müdahale edilerek alevler söndürülmüştü.

Vira Haber