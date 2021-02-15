Türk Kaptan, Kuveyt’te Kurtarılmayı Bekliyor

2019 Ekim ayında 2 aylık kontrat ile gemiye katılan Kaptan Yusuf Sencer Sotan, 16 ayın ardından mahsur kaldığı gemiden ve ülkeden ayrılabilmek için yetkililerden ve Cumhurbaşkanı’ndan yardım talebinde bulundu. Aylardır maaş alamayan personelin açlık grevi başlattığı gemide Türk kaptan haricinde bir Azerbaycan Türkü başmühendis, bir Bangladeşli ve 16Hintli personel bulunuyor. Şirketin tamamen terk ettiği, Palau bayrak devletinin bayraktan attığı gemi ile ilgili tüm tasarruf hakkını elinde tutan Kuveyt Liman otoritesi personelin gemiden ayrılmasına müsaade etmiyor.

Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, Uluslararası Taşımacılık Çalışanları Federasyonu ITF dahil tüm global ve yerel otoritelerin haberdar olduğu ve üzerinde çalıştığı konu ile ilgili hiç kimse Kuveyt yetkililerini ikna edip personelin gemiden ayrılmalarını sağlayamıyor. Türk Kaptan Yusuf Sencer Sotan, mental ve psikolojik olarak artık dayanma gücünün kalmadığını belirterek, Türk Dışişleri yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yardımlarıyla Türkiye’ye, ailesine ve sevdiklerine dönmek istediğini kaydetti.

Vira Haber