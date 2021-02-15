Zeytinburnu Sahilinde Karaya Oturan Gemi İle İlgili Açıklama

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Zeytinburnu'nda karaya oturan Streamline isimli gemiyle ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Comoros Bayraklı, 2447 GRT ve 108 metre boyundaki STREAMLINE isimli kuru yük gemisi 11.06.2018 tarihinde boş olarak Ahırkapı Serbest Demir Alanında demirlemiş olup üzerinde haciz-seferden men kararı bulunmaktadır.

Söz konusu geminin uzun süredir beklediği ve tehlike arz etmeye başladığı Bayrak Devletine bildirilmiş, bulunduğu yerden kaldırılması için gemi sahibine ulaşılmaya çalışılmış ancak bir sonuç elde edilememiştir.

Sahibine ulaşılması için Uluslararası Denizcilik Bülteninde duyuru yapılmış yapılan duyuruların ardından yasal süre beklenerek geminin bulunduğu yerden kaldırılması ve satış işlemleri başlatılmıştır.

Satış işlemleri devam ederken kötü hava şartları sonucu gemi; 29.01.2021 günü saat 15:45 sıralarında sürüklenerek Zeytinburnu Sahilinde karaya oturmuştur. Gemi üzerinde deniz kirliliğine sebebiyet verecek yakıt bulunmamakta ayrıca geminin mevcut pozisyonu deniz emniyetini hâlihazırda tehlikeye düşürmemektedir.

Satış işlemleri için süreç devam etmekte olup kısa süre içinde tamamlanarak geminin bulunduğu yerden çekilerek götürülmesi mümkün olmadığından yerinde söküm işlemi yapılarak bulunduğu yerden kaldırılması sağlanacaktır. Geminin tekrar denize sürüklenmemesi için sahile bağlanmış ve etrafı da bariyerlerle çevrilmiştir.

Bakanlığımız, batık, yarı batık, sahipsiz veya terk edilmiş deniz emniyetini tehlikeye atan 157 gemiden 117 sini kaldırdı, Streamline Gemisi gibi 40 unsurla ilgili işlemler devam etmektedir.

Vira Haber