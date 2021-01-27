Kaçırılan Türk Gemisi İçin 22 Kişilik Ekip Gabon’da

Geçen hafta deniz korsanlarının saldırısına uğrayan Mozart isimli gemi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Türkiye’nin Librevil Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gabon’a ulaşan 22 kişilik destek ekibinin, Büyükelçi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından karşılandığı belirtildi.

Paylaşımda, ekibin yarın geminin demir attığı Port Gentil Limanı’na gidip gemiye çıkacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Liberya bayraklı “Mozart” isimli gemi, 23 Ocak’ta Nijerya’nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos’tan Güney Afrika’nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15’i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Vira Haber