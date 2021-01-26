Datça Açıklarında Alabora Olan Teknede Kaybolan Teknisyenin Cesedi Bodrum’dan Çıktı

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Knidos Antik Kenti açıkları ile Bodrum ‘a üç mil uzaklıktaki Kara Ada’nın güneyinde olta ile balık avlamak için denize açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu 5 metrelik kayık pazar günü gece yarısı kötü hava koşulları nedeniyle alabora oldu.

Yaşar Anter’in haberine göre, gece 01.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından ihbar üzerine olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri 4 kişiyi kurtardı. Kaybolan 36 yaşındaki elektrik teknisyeni evli ve iki çocuk babası 36 yaşındaki Yankı Kocabaş'ın bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

50 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Bu sabah saatlerinde Bodrum’un İçmeler Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar kıyıya bir erkek cesedinin vurduğu ihbarını yaptı. Olay yerine giden sahil güvenlik, polis ekipleri sahildeki cesedi karaya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Kocabaş’a ait olduğu belirlendi. Kocabaş’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na görnderildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Olayı gören vatandaşlardan Ahmet Dursun “Bu sabah yürüyüş yaparken sahile üç dört metre mesafede bir karaltının hareketsiz durduğunu gördük, yakından bakınca bunun bir insana ve erkeğe ait olduğunu anladık. Bizden önce birileri zaten polise haber vermiş, ardından sahil güvenlik ve polis geldi. Datça’da kaybolan kişinin cesediymiş. Bölgede üç dört gündür şiddetli lodos var, onun etkisi ile buraya kadar sürüklenmiş” dedi.

Vira Haber