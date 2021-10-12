Kaçmazlar Lojistik, deniz ve demir yolunu da kullanacak

Lojistik sektörüne 1990 yılında adım atan Kaçmazlar Lojistik, tamamı kendisine ait 50 araçla kamu ve özel sektöre hizmet verirken, 2016’dan bu yana Irak’tan asfalt ithalatı ve transit ticareti de gerçekleştiriyor. Şirket, hizmet ağına deniz yolu ve demir yolunu da ekleyecek.

Kaçmazlar Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Kaçmaz, deniz ve demir yolu ağlarını da kullanmaya başlamalarıyla, hizmet verdikleri müşterilerin rekabet gücünün de artacağını dile getirdi. Kaçmaz, bitüm (asfalt) ve bitümlü bağlayıcı sattıkları müşterilerin maliyetine katkı sağlama noktasında, faaliyet alanlarını da geliştirme yönünde projeksiyonlar yaptıklarını söyledi.

1985 yılında bölgesel faaliyet göstermek üzere kurulan şirketin 1990’da Türkiye geneline hizmet vermeye başladığını belirten Uğur Kaçmaz, kuruldukları dönemden bu yana Petrol Ofisi ve OPET başta olmak üzere çok sayıda kuruluşa taşımacılık yaptıklarını kaydetti.

Şeker fabrikaları, elektrik santralleri gibi yüksek akaryakıt tüketimi olan kurumlara da uzun süreli çözüm ortaklığı sağladıklarını dile getiren Kaçmaz, kendilerine ait 50’den fazla araçla günlük bin 500 tonun üzerinde taşıma kapasitesine ulaştıkları bilgisini verdi.

İş ortaklarının kendilerine tahsis edilen GPS’li araçları Kaçmazlar’ın programı üzerinden ücretsiz olarak izleyebildiklerini söyleyen Kaçmaz, 2021 yılına kadar olan süreçte birikimli cironun 100 milyon doların üzerine çıktığını kaydetti. Lojistiğin yanı sıra 2015’ten bu yana bitüm asfalt ve MC30 ürünlerinin ithalatını, ihracatını ve transit satışlarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Uğur Kaçmaz, “İthalatını yaptığımız ürünleri; iş ortaklarımızın maliyetine katkı sağlamak adına, ürünleri çeşitlendirmek ve piyasa şartlarında rekabete katkı sağlatabilmek için de gemi ve vagon taşımacılığı ile genişletme çalışmalarımız sürüyor.” diye konuştu.

Kaynak: Hüseyin Gökçe - Dünya