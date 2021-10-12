KOSDER, Gaters Projesi Endüstri Danışma Kurulu’nda yer alacak

18 üye ve yaklaşık 6 milyon euro toplam bütçe ile üç yıllık bir iş birliğine dayalı inovasyon eylemi projesi olan GATERS’ın European Commission (EC) H-2020 Programı çatısı altında hayata geçirilmesi planlanıyor.

Projenin Danışma Kurulu’nda yer alacak KOSDER, GATERS’ın yaygınlaşması ve kullanım hedeflerine ulaşabilmesi için katkıda bulunacak. GATERS yetkilileri tarafından projenin gelişimi ve son durumu hakkında kurul üyelerine belirli periyodlarda bilgilendirme yapılacak.

Proje; reel veriler sağlamak adına bir kıyı gemisine ve daha geniş gemi türlerine uygulanarak; yenilikçi ve enerji tasarruflu bir cihaz olan Gate Dümen Sistemi’nin (GRS) faydalarını tespit etmeyi amaçlıyor.

Konuyu ilişkin değerlendirmelerde bulunan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, IMO 2023 Regülasyonlarının uygulanmaya konmasına kısa bir zaman kala böyle bir projenin destekçisi olmanın kendilerini de heyecanlandırdığını kaydetti. Başkan Sesel, GATERS Endüstri Danışma Kurulu’nun diğer üyeleri gibi KOSDER’in de projenin hedefine ulaşması adına gereken katkıyı sunacağını ifade etti. Sesel ayrıca, KOSDER’i kurul üyeliğine davet eden GATERS Proje Koordinatörü Birleşik Krallık Strathclyde Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Atlar’a da teşekkür etti.

Prof. Dr. Mehmet Atlar ise KOSDER’in GATERS Endüstri Danışma Kurulu Üyeliğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: ”GATERS Projesi’nin en önemli katkısı; Inovatif Gate Dümen Sistemi’nin ilk defa koster tipi bir gemiye retrofit olarak uygulanması; bunun yakıt tasarrufu ve hava kirliliği üzerindeki pozitif etkisini belgelemektir. Bu kapsamda, proje ortaklarımız arasında Türk gemi inşa/makina endüstrisinden, koster işletmecilerinden ve üniversitelerden dört ortağımızın (GÜRDESAN, ÇAPA Denizcilik, HİDROTEKNİK ve İstanbul Teknik Üniversitesi) bulunması, bu teknolojinin hem Türkiye, hem Avrupa hem de dünya genelinde ilk kez uygulanmasına öncülük etmektedir. Bu önderliğin Türk gemiciliği, sanayisi ve akademik hayatına getireceği ekonomik, çevresel ve teknolojik değer ve saygınlık takdire şayandır. Aynı kapsamda, bu tur yüksek profilli ve kooperatif Avrupa projelerinin en önemli amacı; geliştirilen teknolojinin faydalarını mümkün olduğunca hızlı ve kapsamlı bir şekilde pay sahibi ortak ülkelere ve dünya geneline bir an evvel yaymaktır. Dolayısıyla, KOSDER gibi geniş tabanlı ve saygın bir Türk gemicilik kurumunun, GATERS Projesi’nin Endüstri Tavsiye Kurulu’nda temsil davetimizi kabulü, hem GATERS hem de Türk denizcilik endüstrisi ve akademisi yönünden çok önemli ve anlamlıdır.”

Vira Haber