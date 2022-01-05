Kadıköy-Kabataş Vapur Seferleri Başladı

İstanbul Boğazı'nda yolculara vapur hizmeti veren İBB Şehir Hatları'nın bir süredir kapalı olan Kadıköy-Kabataş hattı vapur seferleri yeniden başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seferlerin başladığını Twitter hesabında paylaştığı bir video ile duyurdu. İmamoğlu, paylaşımına "Kadıköy Kabataş vapur seferlerimiz başladı. İstanbulluları deniz ulaşımını ve entegre ulaşım hatlarını daha çok kullanmaya davet ediyorum" notunu düştü.

Seferler Kadıköy kalkış ve varışları 'Yeni Kadıköy' iskelesinden 15-20 dakika aralıklarla yapılacak.

YENİ İSKELE VE YENİ SAATLER

Hafta içi ilk sefer, Kadıköy ve Kabataş iskelelerinden aynı anda saat 07.10'da başlayacak ve son sefer ise Kadıköy'den 20.40 Kabataş'tan ise 21.15'de yapılacak. Cumartesi ve pazar günü farklı tarife uygulanacak.

Diğer taraftan Şehir Hatları'nın Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattında da seferler "Eski Kadıköy" iskelesinden yapılacak.

Vira Haber