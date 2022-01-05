Uzmar Römorkörleri Pakistan Yolunda

İlk iki römorkör Karachi Port Trust’a 2020’nin son aylarında teslim edilmiş ve Pakistan’da hizmet vermeye başlamıştı. Son iki römorkör ise geçtiğimiz günlerde Karachi Port Trust’a teslim edildi.

Uzmar Tersanesi’nin Karaçi Port Trust için inşa ettiği römorkörlerin dizaynı Robert Allan’a ait. RAstar 3200W Sınıfı Terminal / Escort Römorkörleri 32,0 metre boya sahip, sponsonlu yenilenmiş RAstar hull formu ile 10 deniz miline kadar hızlarda eskort manevralarında maksimum stabilite sağlayabilmek ve istenen yüksek denizcilik kabiliyetini karşılamak için özel olarak tasarlandı. Baş ve kıçtan taraftan 75 tonluk çekme gücüne sahip olan RAstar 3200W römorkörler 13 knot hıza erişebiliyor.

UZMAR, Pakistan Karachi Port Trust ile 2020 yılının Ağustos ayında, dört adet yeni inşa RAstar 3200W Sınıfı Terminal / Eskort Römorkörü için sözleşme imzalamıştı.

Vira Haber