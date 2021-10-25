İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Kadıköy Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi
Kadıköy Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Kadıköy Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Kadıköy Kurbağalıdere’de su samurunun görüldüğünü duyurdu.

A+A-

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından İstanbul Kadıköy’de bulunan Kurbağalıdere’de su samurunun görüldüğünü duyurdu.

İmamoğlu “Kurbağalıdere gibi birçok yer ekolojik felaket haline gelmişti. Kısa sürede kalıcı olarak temizledik, şimdi canlı yaşamı hızla artıyor. Kurbağalıdere’deki bu sevimli su samuru da İstanbul’un sakinlerinden biri artık” ifadelerini kullandı.

 

Bu haber toplam 60 defa okunmuştur
Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.