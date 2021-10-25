Kadıköy Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Kadıköy Kurbağalıdere’de su samurunun görüldüğünü duyurdu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından İstanbul Kadıköy’de bulunan Kurbağalıdere’de su samurunun görüldüğünü duyurdu.
İmamoğlu “Kurbağalıdere gibi birçok yer ekolojik felaket haline gelmişti. Kısa sürede kalıcı olarak temizledik, şimdi canlı yaşamı hızla artıyor. Kurbağalıdere’deki bu sevimli su samuru da İstanbul’un sakinlerinden biri artık” ifadelerini kullandı.
Kurbağalıdere gibi birçok yer ekolojik felaket haline gelmişti. Kısa sürede kalıcı olarak temizledik, şimdi canlı yaşamı hızla artıyor. Kurbağalıdere’deki bu sevimli su samuru da İstanbul’un sakinlerinden biri artık.
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