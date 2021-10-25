TURSSA’nın yeni yönetim kurulu belli oldu

2003 yılından beri gemi tedarikçilerinin çatı kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdüren TURSSA; 7. Olağan Genel Kurulu’nun ardından ilk toplantısını yaptı.

Türkiye Gemi Tedarikçileri Derneği üyelerine destek sağlamak, global ticaret fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi, işletme standartlarının tescili ve birlik olmanın güçlü vizyonunu yansıtabilmek amacıyla çalışmalarını sürdüren TURSSA’nın yeni yönetim kurulunda görev paylaşımı şu şekilde oldu:

Başkan Yardımcısı Abdulvahit Şimşek,

Sayman Hakan Doğan Kayalı,

Genel Sekreter Osman Bilgin,

Yönetim Kurulu Üyesi Yorgo Saris

Görev paylaşımın yapılmasının ardından yeni dönemde yapılacaklar üzerine fikir alışverişinde bulunan TURSSA üyeleri gündemdeki bazı konularla ilgili önceliklendirme yaptı.

Gemi tedarik sektörünün öncelikli sorunları arasında görülen bu konularda sonuç almak için birlikte çalışmanın önemine vurgu yapılarak, istişarenin geliştirilmesi gerekliliği vurgulandı.

Vira Haber