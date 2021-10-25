OGP+ ile kendi oksijenini üreterek verimliliği %30 artırmak mümkün

Atlas Copco Kompresör Tekniği, kendi oksijenini üretmenin faydalarını keşfeden işletmeler için performans ve maliyet tasarrufu sunan çözümleriyle dikkat çekiyor. Kompresör ve oksijen jeneratöründen oluşan “yerinde oksijen üretim sistemi”, firmaları gaz satın alma, taşıma ve depolama maliyetlerinden ve lojistikten kurtarıyor.

Maliyette çift haneli düşüşler

Sınıfının en iyisi olarak konumlanan yerinde jeneratör modeli OGP+, endüstriyel oksijene ihtiyaç duyulan sağlık hizmeti alanları dışında su ürünleri yetiştiriciliğinde, biyoenerjide, metalurjide ve ilaç üretiminde de güvenle kullanılabiliyor. OGP+, PSA teknolojisini optimize ederek yeni verimlilik standartlarını belirliyor. Tam yükte, geleneksel bir jeneratörle aynı miktarda oksijen üretmek için %30 daha az havayı tüketerek işletmelerin birim oksijen başına toplam maliyetinde çift haneli düşüşler yakalamalarını mümkün kılıyor.

OGP+ ayrıca, kendi bünyesinde geliştirilen Değişken Döngü Tasarrufu (VCS) teknolojisi ile düşük yükte ek enerji tasarrufu da sağlıyor. VCS, daha düşük hacimde oksijen üretmek için ihtiyaç duyulan hava gereksinimini azaltmak üzere PSA döngüsünü optimize ederek düşük talep sırasında enerji israfını ortadan kaldırarak %70'e varan ekstra enerji tasarrufu sunuyor.

Tek düğmeyle oksijen saflığını ayarlama özelliği

OGP+’ın, enerji tasarrufunun yanı sıra tek bir düğmeye basarak ihtiyaç duyulan tam oksijen saflığını ayarlama özelliğinin kullanıcıya kolaylık sağladığını vurgulayan Atlas Copco Kompresör Tekniği Endüstriyel Hava Bölümü Ürün ve Pazarlama Müdürü Onur Çelik, “%95'e kadar oksijen üretebilen OGP+, yüksek saflıkta uygulamalar için satın alınan oksijene göre daha uygun maliyetli bir çözüm sunuyor. Bu, %95'i gerektirmeyen birçok endüstriyel uygulama için daha da fazla tasarruf anlamına geliyor. En yüksek saflıkta oksijen üretmek için daha çok enerji kullanıldığından, OGP+'ın yüksek gaz kalitesini korurken doğru saflığı ayarlama yeteneği, anında operasyonel tasarruf da sağlıyor. Saflıkta aşırı spesifikasyondan kaçınmak, daha küçük boyutlu bir kompresör ve jeneratöre izin verebileceğinden, finansal faydalar yatırım maliyetlerine kadar uzanıyor” diyor.

OGP+ ile alandan tasarruf da sağlanıyor

Maksimum kalite ve güvenilirlik sağlamak üzere tasarlanan OGP+; sürekli, otomatik besleme havası izleme, oksijeni gelen havadan ayıran zeolit moleküler elek (ZMS) malzemesiyle son ürünün kalitesini koruyor. Ayrıca OGP+ ürettiği her oksijen birimini izleyerek herhangi bir saflık sorunu ortaya çıkması durumunda, kullanıcı tarafından önceden ayarlanmış olmak koşuluyla, jeneratör müdahale ederek saflık seviyesi geri gelene kadar oksijenin uygulamaya ulaşması durduruluyor. OGP+’ın sağladığı avantajlar arasında müşterilerin üretim katında yerden tasarruf sağlaması da bulunuyor. ZMS'nin optimum kullanımı ve şirket içinde tasarlanmış alüminyum adsorplayıcılar sayesinde, jeneratör çok kompakt bir ayak izine de sahip oluyor.

Vira Haber