Kafkametler'in Kayıp 7 Mürettebatını Arama Çalışmaları Sürüyor

19 Kasım'da kuvvetli fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarparak batan Türk bayraklı Kafkametler gemisinin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı. Geminin kaptanı Cemal Turan, mürettebatları Berke Çamurtaş, Veli Özel, Göksel Özel, Satılmış Uslu, Mustafa Nacar ve Ömer Hebip'e ise halen ulaşılamadı. Kayıp 7 mürettebata ulaşmak için 18 gündür ekiplerin çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler havadan, denizden ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Dalgıçların gemi içinde ve çevresinde yaptığı aramalara TCG Akın'ın yanı sıra Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı acil kurtarma ve itfaiye gemisi Nene Hatun da katıldı. Geminin dalgıçları, diğer dalgıçlarla birlikte çalışmalara eşlik ediyor. Çamur ve görüş mesafesinin yer yer 15 santimetreye düştüğü denizde dalgıçlar zorlu şartlarda kayıp mürettebatı arıyor.

Vira Haber