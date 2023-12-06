Onur G.A İsimli Konteyner Gemisi Türk Bayrağına Geçti
Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş, 1440 Teu Kapasiteli 161 Metre Boyundaki Onur G.A İsimli Konteyner Gemisi Türk Bayrağı'na Geçti.
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ONUR G.A isimli geminin Türk Bayrağı'na geçişini Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:
"Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş, 1440 TEU kapasiteli 161 metre boyundaki ONUR G.A isimli konteyner gemisini Türk Uluslararası Gemi Sicili 'ne kaydederek Türk Bayrağı çekti. Hayırlı olsun."
ifadelerini kullandı.
Vira Haber
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Etiketler : Onur G.A, Konteyner Gemisi, Denizcilik Genel Müdürlüğü
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