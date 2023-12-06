Onur G.A İsimli Konteyner Gemisi Türk Bayrağına Geçti

ONUR G.A isimli geminin Türk Bayrağı'na geçişini Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:



"Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş, 1440 TEU kapasiteli 161 metre boyundaki ONUR G.A isimli konteyner gemisini Türk Uluslararası Gemi Sicili 'ne kaydederek Türk Bayrağı çekti. Hayırlı olsun."

ifadelerini kullandı.

Vira Haber