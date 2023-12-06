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Onur G.A İsimli Konteyner Gemisi Türk Bayrağına Geçti

Onur G.A İsimli Konteyner Gemisi Türk Bayrağına Geçti

Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş, 1440 Teu Kapasiteli 161 Metre Boyundaki Onur G.A İsimli Konteyner Gemisi Türk Bayrağı'na Geçti.

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ONUR G.A isimli geminin Türk Bayrağı'na geçişini Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş, 1440 TEU kapasiteli 161 metre boyundaki ONUR G.A isimli konteyner gemisini Türk Uluslararası Gemi Sicili 'ne kaydederek Türk Bayrağı çekti. Hayırlı olsun."

ifadelerini kullandı. 

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Vira Haber

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