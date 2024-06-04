Kafkametler’in Mürettebatını Arama Çalışmaları 197 Gündür Sürüyor

Geçen yıl kasım ayında Rusya’nın Temruk Limanı'ndan aldığı yükü Aliağa Limanı'na götürmek üzere yola çıkan “Kafkametler” adlı yük gemisi, kötü hava şartları nedeniyle Kdz. Ereğli Limanı önünde demirlemiş, 19 Kasım 2023 günü saat 10.24’te askeri mendireğe çarparak batmıştı. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının beşinci gününde gemideki 12 Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı. 7 mürettebatı bulma çalışmaları ise halen devam ediyor.

Zonguldak Valiliği, çalışmaların detaylarını paylaştı. Yapılan açıklamada gemi kurtarma ve enkaz kaldırma şirketinin geçtiğimiz aylarda enkazın etrafını ve altını taradıktan sonra geminin pupa (kıç) parçasından zincir geçirerek gemiyi ikiye ayırdığı belirtildi. Kesim sonrası dalgıçlar ile yapılan incelemelerde herhangi bir cenazeye rastlanmadıdğı, sadece enkaz içinden bir buzdolabının yüzeye çıktığı kaydedildi. Valilik, kayıp mürettebatı bulmaya yönelik arama çalışmalarının ilgili kurumların koordinasyonu ve iş birliği ile devam ettiğini, periyodik olarak yapılan istişare toplantıları ile tüm ihtimallerin titizlikle değerlendirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili somut bir gelişme yaşandığında kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Vira Haber