ODEMED'in Yeni Yönetimi Belli Oldu
Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Mezunlar Derneği'nde Yeni Yönetim Kurulu seçildi.
A+A-
Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Mezunlar Derneği, 10. Dönem Yönetim Kurulu üyelerini belirledi.
Yeni yönetim kurulu, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeler şu şekilde:
Yönetim Kurulu Asil Üyeler:
- Başkan – Salih Bildiren
- Başkan Yardımcısı – Mehmet Fatih Nuralp
- Genel Sekreter – Engin Bilgin
- Sayman – Volkan Reşat Acar
- Üye – Cem Ercan
- Üye – Taha İlhan
- Üye – Zeynep Kelpetin
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: 8. Yedek Üye – Eray Burak Avcı 9. Yedek Üye – Nurettin Kayabaşı 10. Yedek Üye – Burak Balta 11. Yedek Üye – Hüseyin Semih Şimşek 12. Yedek Üye – Süleyman Anıl Gören 13. Yedek Üye – Akşen Ataseven 14. Yedek Üye – Eylül Naz Kesmenoğlu
Denetim Kurulu Asil Üyeler:
- Üye – Arif Kaymak
- Üye – Canatay Yılmaz
- Üye – Burak Güner
Denetim Kurulu Yedek Üyeler: 4. Yedek Üye – Sibel Günel 5. Yedek Üye – Suat Kaya 6. Yedek Üye – Melih Pekara
Vira Haber
Bu haber toplam 82 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.