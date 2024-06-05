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ODEMED'in Yeni Yönetimi Belli Oldu

ODEMED'in Yeni Yönetimi Belli Oldu

Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Mezunlar Derneği'nde Yeni Yönetim Kurulu seçildi.

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Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Mezunlar Derneği, 10. Dönem Yönetim Kurulu üyelerini belirledi.

Yeni yönetim kurulu, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeler şu şekilde:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler:

  1. Başkan – Salih Bildiren
  2. Başkan Yardımcısı – Mehmet Fatih Nuralp
  3. Genel Sekreter – Engin Bilgin
  4. Sayman – Volkan Reşat Acar
  5. Üye – Cem Ercan
  6. Üye – Taha İlhan
  7. Üye – Zeynep Kelpetin

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: 8. Yedek Üye – Eray Burak Avcı 9. Yedek Üye – Nurettin Kayabaşı 10. Yedek Üye – Burak Balta 11. Yedek Üye – Hüseyin Semih Şimşek 12. Yedek Üye – Süleyman Anıl Gören 13. Yedek Üye – Akşen Ataseven 14. Yedek Üye – Eylül Naz Kesmenoğlu

Denetim Kurulu Asil Üyeler:

  1. Üye – Arif Kaymak
  2. Üye – Canatay Yılmaz
  3. Üye – Burak Güner

Denetim Kurulu Yedek Üyeler: 4. Yedek Üye – Sibel Günel 5. Yedek Üye – Suat Kaya 6. Yedek Üye – Melih Pekara

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Vira Haber 

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