Jandarmanın 185'inci Kuruluş Yıl Dönümünü Gemi Enkazına Dalarak Kutladılar

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı dalış ekipleri, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 185’inci yıl dönümü sebebiyle Şarköy ilçesinde Marmara denizi açıklarında 18 metrede batık bulunan gemiye dalış yaparak Türk bayrağı açtı. Karada, denizde ve havada asayişi sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin görevde olduklarını belirten jandarma ekiplerinin jandarma teşkilatının 185’inci yıl dönümü sebebiyle gerçekleştirdiği etkinlik; dosta güven, düşmana korku verdi.

Vira Haber