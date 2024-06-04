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  3. Jandarmanın 185'inci Kuruluş Yıl Dönümünü Gemi Enkazına Dalarak Kutladılar
Jandarmanın 185'inci Kuruluş Yıl Dönümünü Gemi Enkazına Dalarak Kutladılar

Jandarmanın 185'inci Kuruluş Yıl Dönümünü Gemi Enkazına Dalarak Kutladılar

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı dalış ekipleri, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 185’inci yıl dönümü sebebiyle Marmara denizi açıklarında 18 metrede batık bulunan gemiye dalış yaparak Türk bayrağı açtı.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı dalış ekipleri, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 185’inci yıl dönümü sebebiyle Şarköy ilçesinde Marmara denizi açıklarında 18 metrede batık bulunan gemiye dalış yaparak Türk bayrağı açtı. Karada, denizde ve havada asayişi sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin görevde olduklarını belirten jandarma ekiplerinin jandarma teşkilatının 185’inci yıl dönümü sebebiyle gerçekleştirdiği etkinlik; dosta güven, düşmana korku verdi.

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Vira Haber 

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