Büyükşehir'in Projesiyle 45 Dakikada Aydın'dan Avrupa'ya

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının başlamasıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi, İDO ortaklığıyla Kuşadası'ndan Yunan adalarına feribot seferleri düzenleyecek. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde Kuşadası’ndan Yunan adalarına Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yunan adalarına seferler düzenlenmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde seferlerin başlayacağı düzenli olarak karşılıklı seferlerin yapılacağı öğrenilirken, söz konusu seferlerin ardından Kuşadası turizminin daha da hareketleneceği öngörülüyor.



Kuşadası’nın Aydın Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle turizm alanında daha güçlü bir destinasyon haline geleceği, karşılıklı olarak yapılacak seferlerle Kuşadası esnafına da büyük katkı sağlanacağı hedeflenirken, feribot seferlerinin yapılacağını öğrenen Aydınlı ve Egeli vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Vira Haber