İTÜ DEFAMED 75. Yıl Semineri: Denizcilikte Acil Durum ve Kriz Yönetimi

“YDO Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Konuşuyor” teması altında "Denizcilikte Acil Durum Yönetimi ve Kriz Müdahale Planları" başlığıyla gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını İTÜ DEFAMED (YDO) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Erşenler gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Daha önce Karadeniz Ereğli, Yalova ve Kocaeli Liman Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Muhasip Üyesi Dr. Murat Akpınar’ın üstlendiği seminerde sırasıyla; Türk Loydu Filo İzleme Departman Yöneticisi Dr. Burcu Öztürk Taç “Gemilerde Acil Durum Hazırlık”, Emekli Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Kaptanı, Kuzey Sigorta Hasar Uzmanı Kapt. Ömer Asmalı “Örnek Olaylarla Denizde Acil Durumlar Ve Acil Durumlarda Yapılması Gereken Faaliyetler”, Limaş Liman İşletmeciliği A.Ş. İş Güvenliği Uzmanı Gökhan Kaynak “Limanlarda Acil Durumlara Hazırlık ve Tahliye”, Limaş Liman İşletmeciliği A.Ş. Stratejik Planlama ve Tesis Müdürü Dr. Kürşat Bal “Örneklerle Limanlarda Yaşanan Kazalarda Sigortanın Ve Hukuki Sürecin Önemi Ve Maddi Kayıpların En Aza İndirilmesi” başlıklı sunumlarını yaptılar.

Daha sonra gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde ise özellikle Türkiye’de yaşanan ve yaşanması muhtemel görülen acil durumlarla ilgili ne tip hazırlıklar yapılması gerektiği ile ilgili fikir paylaşımları yapıldı. Seminerin son bölümünde İTÜ DEFAMED (YDO) Başkan Yardımcısı Vehbi Üstün, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Volkan ve Gizem Çevik, konuşmacılara birer teşekkür plaketi takdim ettiler.

Vira Haber