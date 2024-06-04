Manavgat’ta Doğa Tutkunları Sahili Temizledi

Bisiklet severler ve doğa tutkunları, Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nden başlayarak DEKAFOK Bilgi Gözlem Merkezi’ne kadar pedal çevirdiler. Etkinliğe, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Niyazi Nefi Kara, etkinlik kapsamında DEKAFOK Bilgi Gözlem Merkezi’nde bisikletlilerle bir araya geldi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde düzenlenen bu etkinlikte, deniz kıyısındaki atıklar toplandı ve bölgedeki Caretta-Caretta kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlandı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen kıyı temizliği, katılımcılar tarafından büyük bir özenle yapıldı. Toplanan atıklar, geri dönüşüm için ayrıştırıldı ve ilgili birimlere teslim edildi. Caretta-Caretta kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunmasına yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtildi.



Çevreyle, doğayla barışık olmak zorundayız

Etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, insanın doğa ile uyum içerisinde olması gerektiğini söyledi. Başkan Kara, “Doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Çocuklarımızın yaşayabileceği bir doğa bırakmalıyız. Çocuklarımız bisikletleriyle buraya kadar geldiler. Burada da atıkları temizledik, beraber bir etkinlik yaptık. Caretta-Caretta’ların bu yıl yumurta sayısı artmış, çok mutlu olduk. Bu noktada elimizden gelen tüm destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Hepimiz biriz diyoruz, birlikte yaşayacağız. Çevreyle, doğayla barışık olmak zorundayız” dedi.

Manavgat Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün iş birliği ile gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi ve çevre bilincinin artırılması adına önemli bir adım olarak kaydedildi. Etkinliğe katılanlar hem spor yapmanın hem de çevreyi korumanın mutluluğunu yaşadı.

Vira Haber