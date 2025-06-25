Kahve Festivali’nin Yeni Adresi: İdo İle İstanbul Boğazı

Festival, 28 Haziran saat 11.30'da başlayacak ilk turla start alacak ve farklı saat aralıklarında toplam dört tur şeklinde devam edecek. Günün final turu ise gece 22.00'de Sirkeci Arabalı Vapur İskelesi’nde sona erecek. 19.00’da başlayıp 22.00’a kadar sürecek en son seans, parti konseptiyle düzenlenecek ve üç saat boyunca katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. Diğer turlar 2 saat 30 dakika olarak planlanan festivalde, etkinlik süresince ziyaretçiler hem kahvenin hem de denizin tadını doyasıya çıkaracak.

İDO bu yıl ilk kez İDO aracılığı ile denizde düzenlenen Kahve Festivali, 28-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İDO’nun desteklediği bu yılki Kahve Festival’i, İDO Sirkeci İskelesi’ndeki İDO’ya ait arabalı vapurlardan birinde gerçekleştirilecek. Kahvenin ilham veren dünyasını denizin eşsiz manzarasıyla buluşturan festival, İDO’nun ev sahipliğinde anlam kazanıyor. İDO, dahil olduğu projelerle sadece insanları bir noktadan diğerine taşıyan bir marka olmanın ötesine geçerek, herkesin hayatına dokunan unutulmaz bir deneyim sunma isteğine bir imza da bu festivalle atıyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bu yıl İstanbul Boğazı’nda Türkiye'de ilk kez düzenlenecek rengarenk bir etkinliğe destek vererek, tüm kahve severler ve deniz tutkunlarını buluşturmayı hedefliyor. Daha genç bir kitleyle bağlarını kuvvetlendirmeyi ve modern bir marka imajı kazanmayı amaçlayan İDO, yenilenen yüzüyle herkesin hayatına dokunmak ve seyahat anılarında yer almayı istiyor. Kahve aracılığıyla bu unutulmaz anların merkezinde yer almak isteyen İDO, sosyal sorumluluktan çevre ve denizleri korumaya kadar çeşitli projeleri hayata geçiriyor.

KAHVE BAHANE, İDO ŞAHANE

Marmara bölgesinin tamamına hizmet sunan İDO, aynı zamanda Ege ve Akdeniz kıyılarında da faaliyet göstererek farklı kültürler arasında bağların güçlenmesine katkı sağlıyor.

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, yaptıkları tüm faaliyetler ve planlamalarla herkese hitap etmeye çalıştıklarını, yalnızca yolculuk hizmeti sağlamakla kalmayıp iyi bir seyahat deneyimi sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Orhan, fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaparak birçok yeni projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını, sosyal hayatın içinde insanlara neşe ve mutluluk katmayı da amaçladıklarını söyledi. İnsanları hem kahvenin lezzeti hem de denizin serinliğiyle buluşturarak böyle bir festivale sponsor olduklarını belirten Orhan, kahve tutkunları için kahvesiz, deniz tutkunları için mavisiz bir hayat düşünmenin imkânsız olduğunu söyledi. Bu iki günlük festivalin, yaşamın yoğun temposuna kısa bir mola gibi geleceğini sözlerine ekleyen Orhan, festival kapsamında katılımcıları birçok sürprizin beklediğinin de müjdesini verdi.

Bu deneyimi birlikte yaşayalım diyen İDO, kendilerinin gençlerle olan yolculuğuna destek olmak ve

bu hikâyelere kahve ile birlikte eşlik etmek istiyor. Unutmayalım ‘’Denizler varsa İDO var, İDO varsa keyifle yaşanacak anlar biriktirilecek anılar var:’’

FESTİVAL PROGRAMI:

1. Gün-28 Haziran Cumartesi

11:30–14:00 → 1. Seans

14:00–16:30 → 2. Seans

16:30–19:00 → 3. Seans

19:00–22:00 → Parti Seansı

2. Gün- 29 Haziran Pazar

11:30–14:00 → 1. Seans

14:00–16:30 → 2. Seans

16:30–19:00 → 3. Seans

19:00–22:00 → 4. Seans (Parti Seansı)

Vira Haber