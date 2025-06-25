Turmepa ve TUI Care Foundatıon İş Birliği ile Öğrenciler Farkındalık Gezisinde

TUI Junior Academy Türkiye Projesi kapsamında, sürdürülebilir turizm ve çevre bilinci konularında eğitim alan öğrenciler, artık birer Eko Şampiyon!

Çeşme'de deniz ve su ekosistemini yakından tanıyan Eko Şampiyonlar, öğrendiklerini pekiştirmek ve doğa farkındalığını artırmak için Alaçatı Sulak Alanı’na keşif gezisine çıktı; kuş gözlemi yaparak bölgedeki biyolojik çeşitliliği yerinde izleme fırsatı buldu. Alaçatı Atık Su Arıtma Tesisi’ni ziyaret eden Eko Şampiyonlar, atık suyun nasıl arıtıldığını Çevre Mühendisi Yiğit Kara’dan dinledi.

Geleceğin çevre liderleri olan Eko Şampiyonlar, hem doğayı korumanın önemini kavradı hem de sürdürülebilirliğe giden yolda önemli adımlar attı.

Vira Haber