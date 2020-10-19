İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Kalp Krizi Geçiren Astsubay Hayatını Kaybetti
Kalp Krizi Geçiren Astsubay Hayatını Kaybetti

Kalp Krizi Geçiren Astsubay Hayatını Kaybetti

Gölcük Donanma Komutanlığına bağlı Karamürsel Eğitim Merkezinde görev yapan deniz astsubayı Erol Altınok, geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

A+A-

Edinilen bilgiye göre; Gölcük ilçesi Atatürk Mahallesi Kırlangıç Sokak No.4 adresinde ikamet eden Gölcük Donanma Komutanlığına bağlı Karamürsel Eğitim Merkezinde görev yapan deniz astsubayı Erol Altınok(49) dün akşam rahatsızlanınca Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Altınok yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden evli 2 çocuk babası Altınok’un cenazesi bugün Yalova’da toprağa verildi.

Vira Haber

Bu haber toplam 270 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.