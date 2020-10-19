Kalp Krizi Geçiren Astsubay Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Gölcük ilçesi Atatürk Mahallesi Kırlangıç Sokak No.4 adresinde ikamet eden Gölcük Donanma Komutanlığına bağlı Karamürsel Eğitim Merkezinde görev yapan deniz astsubayı Erol Altınok(49) dün akşam rahatsızlanınca Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Altınok yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden evli 2 çocuk babası Altınok’un cenazesi bugün Yalova’da toprağa verildi.

Vira Haber