Milli Yüzücü Emre Sakçı Budapeşte'de Birinci Oldu
Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde erkekler 50 metre kurbağalamada birinci oldu.
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 22 yaşındaki milli sporcu, 25.74'lük derecesiyle birinciliği elde etti. Şakçı bu performansıyla tarihin en iyi 9. derecesini de yapmış oldu.
OLİMPİYATLARDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK
Tokyo'da gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'ye temsil edecek Emre Sakçı, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı Adam Peaty'yi geride bıraktı. Peaty, 26.06'lık derecesiyle yarışta ikinci sırada kaldı.
Vira Haber
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Etiketler : emre şakçı, yüzme, macaristan
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