Milli Yüzücü Emre Sakçı Budapeşte'de Birinci Oldu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 22 yaşındaki milli sporcu, 25.74'lük derecesiyle birinciliği elde etti. Şakçı bu performansıyla tarihin en iyi 9. derecesini de yapmış oldu.

OLİMPİYATLARDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Tokyo'da gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'ye temsil edecek Emre Sakçı, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı Adam Peaty'yi geride bıraktı. Peaty, 26.06'lık derecesiyle yarışta ikinci sırada kaldı.

Vira Haber