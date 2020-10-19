Söndüren 10 Ve Özgür Römorkörleri KKTC’ye Uğurlanıyor

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti’nin güçlü ve modern bir filoya sahip olmasına yönelik olarak römorkör filosunun yenilenmesi kapsamında modernizasyonu tamamlanan “SÖNDÜREN 10” ve “ÖZGÜR” römorkörleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Selim Dursun’un katılımı ile teslim edilecek.

UZMAR Tersanesi tarafından “SÖNDÜREN 10” römorköründe, SANMAR Tersaneleri tarafından “ÖZGÜR” römorköründe kapsamlı bir tekne, makine ve yaşam mahalleri yenilemesi gerçekleştirildi. Modernize ve yenileme çalışması gerçekleştirilen römorkörlerde uzun yıllar daha sahada aktif olarak görev yapabilecek bir kabiliyete kavuşturuldu.

Doğu Akdeniz’de varlık ve bayrak göstererek görev yapmak üzere teslim edilecek “SÖNDÜREN 10” ve “ÖZGÜR” römorkörleri, Doğu Akdeniz’de seyir emniyeti ile deniz, can, mal ve çevre güvenliğinin arttırılmasına yönelik hayati görevler yerine getirmeye devam edecekler.

1. Tören 20 Ekim Salı günü saat: 11.00’da UZMAR Tersanesi’nde, 2. Tören ise saat: 14:00’da SANMAR Altınova Tersanesi yapılacak.

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Vira Haber