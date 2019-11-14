“Kalp krizleri küçük yaşlara kadar düştü”

Denizciler, sektörün önde gelen isimleri iklim değişikliğinin etkilerini ve alınacak önlemleri tartıştı. Kurultay’da Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul önemli açıklamalar yaptı. İklim değişikliği ile birlikte hastalıkların da değiştiğini söyleyen Nazlıkul, çarpıcı bilgiler verdi. Nazlıkul, “Doğadaki bir derece ısınma sadece buzulları eritmiyor. Ciddi sağlık sorunlarına da neden oluyor. İklim değişikliği ile birlikte solunum sistemi ile ilgili hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Kanser ve romatizmal hastalıklar geçtiğimiz yıllara oranla daha da arttı” dedi.

“Dünyanın canına okuduk”

Dünyanın 4.5 milyar yılda kendine veremediği zararı son 50 yılda biz insanlık verdik diyen Hüseyin Nazlıkul, dünyanın canına okunduğuna işaret etti. Sera gazları, artık ürünlerin fazlalığı ve gıdaların organik olmamasının ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkardığının altını çizen Nazlıkul, şöyle devam etti: “Denize her atılan her toksik verinin oksijene büyük zararı var veriyor. Çoklu hastalıklar dediğimiz hastalıklar iklim değişikliği ile birlikte artıyor. Bundan 100 yıl önce doktora giden bir hastalara baktığınızda hastalar akut hastalıklar için gidiyordu. Yani viral bir bakteri için oysa bugün yüzde doksanı kronik hastalıklar. Çevre kirlendikçe hastalıklar artıyor. Çevremiz kirlendikçe gıdalar da bozuluyor ve hastalıklar artıyor.”

“Kalp krizini küçük yaşlara kadar düşürdü”

Öte yandan, kalp krizi yaşının iklim değişikliği ile küçük yaşlara kadar düştüğünün altını çizen Hüseyin Nazlıkul, “Isınma ile birlikte çocuklar ve yaşlılarda ciddi kardiyovasküler hastalıklar ortaya çıkıyor. Kalp krizleri artıyor ve enfeksiyon yaygın görülüyor” şeklinde konuştu.

Vira Haber