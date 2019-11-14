“Savaş değil, iklim göçleri başlayacak”

Kurultayda iklim değişikliğinin insan sağlığına ve doğaya etkileri yapılan bir oturumda tartışıldı. Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Şenay Yalçın’ın başkanlığını yaptığı oturumda Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şükrü Ersoy, çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yaklaşan tehlikeye dikkat çeken Ersoy, “Sanayi devrimi ile birlikte ciddi iklim değişikliği yaşanmaya başladı. Mesela biz Ortadoğu’da yaşıyoruz. Biz iklim değişimini ciddi derece hissedeceğiz. Tespitlere göre, Türkiye orta derecede etkilenecek ülkeler arasında. Ama bizi etkileyen göçler olacak. Çünkü altımızda Ortadoğu ülkeleri var ve onlar ciddi susuzlukla karşı karşıya kalacak. Savaş göçleri değil iklim krizlerine bağlı göçler yaşanacak” dedi.

“Kıyamet insan elinden olacak”

Politikaların bu tehlikeye göre düzenlenmesi ve değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Şükrü Ersoy, şunları kaydetti: “Dünyanın acil eylem planına geçmesi gerekir. Yenilenebilir enerji ve özellikle suyun daha iyi kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmak şart. Bunun için de yeni neslin iklim değişikliğine karşı eğitilmesi gerek. Ve bu eğitim de anakollarından itibaren başlamalı. Yoksa kıyamet insan elinden olacak.”

Vira Haber