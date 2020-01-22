Kamyonet arkasında 65 göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 65 göçmen yakalandı.
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Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Köyiçi mevkisinde, önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphelenilen bir kamyonet durduruldu. Araçtaki kontrolde Afganistan uyruklu 65 göçmen yakalandı.
Organizatör olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı, göçmenler Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Vira Haber
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