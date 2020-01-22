Mürekkep balığından kararmış pizza yaptılar

İzmir Karşıyaka’da bir pizza restoranının şefleri menülerine deniz ürünlerinden yapılan bir pizza eklemeye karar verdi. Yapılan uzun denemelerden sonra mürekkep balığında elde ettikleri bir sıvı ile siyah renkli pizza yaptılar. Pizzayı menüye koyan işletme sahipleri müşterilerden yoğun bir ilgi olduğunu belirttiler. Pizzayı ilk gördüklerinde renginden dolayı garipseyen ve şaşıran müşterilerin siyah renkli pizzanın tadı konusundaki tepkileri ise gayet olumlu olduğunu açıkladılar. İşletme sahibi Zeyit Uran ise, mürekkep balından elde edilen özel bir sıvı sayesinde rengi siyah olan pizzanın hamurunda hiçbir şekilde kimyasal madde ve boya olmadığını söyledi. Ayrıca Uran pizzanın içinde tamamen deniz ürünleri olduğunu hamura renk veren sübyenin yanı sıra; karides, iç midye, somon ve biber çeşitlerini kullandıklarını sözlerine ekledi.

Vira Haber