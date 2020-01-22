Cenazeden dönerken tekneleri battı

İki gün önce akşam saatlerinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nün Bankay mevkisinde yaklaşık 30 yolcusu bulunan bir tekne alabora oldu.

Yetkililer, bir cenaze töreninden dönenleri taşıyan teknenin aşırı rüzgarın etkisiyle alabora olması sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, bazı yolcuların da kaybolduğunu belirtti. Kaybolan yolcuları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü de kaydedildi.

Halk ulaşım için nehirleri ve gölleri tercih ediyor

Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor. Halk, ulaşım için Kongo Havzası'nı çevreleyen nehirleri ve gölleri tercih ediyor, ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlü kazalara neden oluyor.

Vira Haber