Şişli’de Hamsi ve Karadeniz Lezzetleri

Karadeniz’in gözdesi, omega-3 ve protein bakımından zengin, en sağlıklı balıkların başında yer alan hamsi 20 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında İstanbul Marriott Hotel Şişli’nin Usta Şefleri tarafından hazırlanan özel bir menü ile The Dish Room Restoran’da lezzet tutkunlarıyla buluşuyor.

100 TL ücretli başlangıç menüleri

Sevilen Karadeniz spesiyallerinden etli karalahana sarması, turşu kavurma ve Laz böreğinin de özel sunumlarıyla servis edildiği menüde hamsi tava, hamsi şiş ve hamsili pilav yer alıyor. Dish Room Restoran’ın meze ve Akdeniz mutfağı ağırlıklı menüsüne ek olarak Hamsi ve Karadeniz Lezzetleri menüsü de öğle ve akşam yemeklerinde misafirlere sunuluyor. Menüden a la carte sipariş verilebileceği gibi 100 TL ücretli başlangıç ana yemek ve tatlıdan oluşan 3 aşamalı seçenekli set menü de tercih edilebilir.

Karadeniz Lezzetleri Günleriyle ilgili detaylı bilgi için, info.marriottsisli@marriott.com email adresinden otele ulaşılabilir.

Vira Haber