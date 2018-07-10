Kanal Edirne projesinde sona gelindi. 46 milyon liraya mal olan projenin yüzde 99'luk bölümü tamamlandı.

Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi’nde yapımı devam eden bağlantı köprüsü de ay sonunda araç trafiğine açılıyor.

Edirne’de, Yunanistan ile sınır hattını oluşturan ve hemen hemen her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri’nde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan 7 bin 800 metrelik ‘Kanal Edirne Projesi’nin yüzde 99’u tamamlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Projeyi 45 milyon lira gibi düşük bir maliyetle bitireceğiz. Projenin içeriğine baktığımızda bu gerçekten de çok düşük bir maliyet. Dünya'da böyle bir projeyi bu maliyetle tamamlayan başka bir ülke bulamazsınız. Ayrıca proje çerçevesinde 430 dekar yeni rekreasyon alanı, Meriç Nehri boyunca 6 bin metre ve Kanal Edirne boyunca 16 bin metre olmak üzere 22 bin metre yürüyüş ve bisiklet parkuru inşa edeceğiz. Böylece bölgeye muhteşem bir rekreasyon ve sosyal alan kazandıracağız." dedi.

Meriç'e By-Pass

Meriç Nehri by-pass edilerek yapılan kanalla 2 bin metreküp/saniye seviyesinde taşan nehir, 2 bin 500 seviyesine de çıksa taşkın olmayacak. ‘Kanal Edirne’ projesiyle birlikte yürütülen, ‘Karaağaç Tahliye ve Drenaj Kanalı’ ile yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi su baskınından kurtarılıp 7 kilometre ileride Meriç Nehri’ne bağlanacak. Tahliye kanalının tamamlanmasıyla yaklaşık bin metreküp/saniyelik taşkın suyunu kaldırabilecek kanalın taban genişliği 50 metre, derinliği de 4.5 metre olacak.

Üç yıl sürdü

Edirne’de 2015 kışında kentte yaşanan ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan sel ve su taşkınlarında, Meriç ve Tunca Nehri’nin debileri rekor seviyelere yükselmiş, Yunanistan ile Türkiye’yi karayolu ile birbirine bağlayan Lozan Caddesi ve binlerce dönüm tarım arazisi günlerce su altında kalmıştı. 11 Ağustos 2015’te, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla projenin yapımına başlanmıştı.









Vira Haber