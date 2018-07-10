IMO 2019 Dünya Denizcilik Günü'nde kadınlara odaklanıyor

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim'in önerisiyle, 2019 Denizcilik Günü Teması belirlendi. Bu tema, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG's) doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin artırılması ve dünyadaki kadınların denizcilik sektörüne gösterdiği önemli katkıların vurgulanmasına sağlayacak.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, "IMO, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmaya yardımcı olmak için güçlü bir bağlılığa sahip kadınların hem kıyı temelli hem de denizaşırı operasyonlara katılımlarını desteklemeye devam ediyor. ‘SDG 5’ kapsamında belirtilen hedefler doğrultusunda; 'Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların güçlendirilmesi amaçlanıyor" dedi.

Bu temanın önderliğinde IMO, denizcilik idarelerinde limanlarda ve kurumlarda kadınlar için kariyer fırsatlarını teşvik etmeyi ve denizcilik sektöründe cinsiyet eşitliği sağlamayı hedefliyor.

Dünya Denizcilik Üniversitesi(WMU), Uluslararası Denizcilik Hukuku(IMLI) gibi IMO’nun küresel eğitim enstitülerinden mezun olan kadınlar bugün yönetici olarak dünyanın dört bir tarafında görev yapıyor ve diğer tüm kadınlara pozitif örnek oluyor.

IMO, Afrika, Asya, Karayipler, Latin Amerika, Orta Doğu ve Pasifik Adaları’nda denizcilik sektöründeki kadınlara yönelik yedi bölgesel dernek oluşturulmasını desteklemişti.

IMO’nun yönetim organı olan IMO Konseyi, geçtiğimiz günlerde danışma durumu için Kadın Uluslararası Nakliye ve Ticaret Birliği’nin(WISTA) başvurusunu onayladı.