Nemo Primeroo'ya ilgi büyük

ZZT Ulucan Marine firmasının Jamaika'dan ithal ettiği, Finlandiya yapımı 22 yolcu, 2 mürettebat kapasiteli turistik denizaltı, 13 metre uzunluğunda, 2.4 metre eninde, 42 ton ağırlığında ve maksimum 100 metre derinliğe inebilme özelliğine sahip.

Nemo Primeroo'da 180 santimetre çapında bir pilot camı ile 80 santimetre çapında 12 seyir camı bulunuyor. Gelişmiş teknoloji ve sıkı emniyet sistemlerine sahip turistik denizaltı, yüksek batarya kapasitesiyle 10 saat kesintisiz seyir imkanı, 72 saat 30 dakikaya kadar su altında kalabilme özelliğini de barındırıyor.

Aynı zamanda su altında yüksek manevra kabiliyetiyle dikkati çeken denizaltı, aynı gün içerisinde dışarıdan hiçbir destek almadan 10 dalış yapabiliyor. Büyük ilgi gören Nemo Primeroo, çok sayıda denizaltı meraklısını ağırladı. Eşsiz bir deneyim yaşayan Nemo Primeroo meraklıları, yaşadıkları deneyimin ardından çok mutlu dakikalar yaşadıklarını ifade etti.

























Vira Haber