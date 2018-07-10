Yusuf Öztürk: Güçlü Türkiye yolunda yeni bir başlangıç

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk’ün, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni kabine ile ilgili açıklaması aynen şöyle:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te yemin edip, kabineyi açıklamasıyla beraber ülkemiz yeni bir yönetim sistemine geçti. Bürokrasiyi azaltıp hızlı karar alma mekanizmasını çalıştırmayı öngören yeni yönetim modeli büyük Türkiye hedefinde hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni kabinede yer alan Bakanlarımızın hem reel sektörün içinden gelmeleri hem de alanlarında uzun yılların tecrübesine sahip olmaları bizleri sevindirdi.

Bakanlıkların yanı sıra kurul ve ofislerde de iş dünyasının temsiline ve görüşlerine yer verilmesi büyüme hedeflerine ulaşmak için son derece faydalı olacaktır. Özellikle lojistik ve denizcilikte Türkiye’nin geniş vizyonla hareket etmesi, ülkemizi küresel rekabette hızla öne çıkaracaktır. Bu yeni başlangıcın Türkiye’yi başta ekonomi olmak üzere her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapması en büyük temennimizdir."

Vira Haber