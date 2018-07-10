Safiport Derince’nin RTG’leri hazır!

Safiport Derince’de bir taraftan operasyonlar hızla ilerlerken bir taraftan da FAZ-1 yatırımı kesintisiz devam ediyor.



Sektörde en iyiler içinde yer alan Kalmar tarafından Safiport Derince için üretilen vinçler, iman sahasında konteyner istifleme ve yüklemede kullanılacak. RTG’ler üst üste 6 ve yan yana 7 sıraya kadar istifleme kapasitesine sahip.



Yeni nesil ‘Lastik Tekerlekli Konteyner İstif Vinçleri (RTG)’ tamamen elektrik enerjisi ile çalıştığı için karbon emisyonu duyarlılığı açısından da önemli bir fayda sağlıyor.



RTG’ler, Ulaştırma Bakanlığı kriterlerine uygun konteyner tartım sistemleri, GPS ile hareket doğrulaması ve uzaktan erişimle tüm performans parametrelerinin izlenebilirliği gibi pek çok teknolojik özellik barındırıyor.



Safiport Derince’ye ait 10 adet RTG’nin kurulumları tamamlanarak operasyona hazır hale geldi.



Vira Haber