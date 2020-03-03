Kanal İstanbul İçin Beklenen Tarih Açıklandı

Kanal İstanbul yapım alanında yer alan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin taşınması ve yeniden inşası için 26 Mart Perşembe günü ihale yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafınca yapılacak olan Kanal İstanbul’un yapım alanında kalan Odabaşı (Başakşehir) ve Dursunköy (Arnavutköy) köprülerinin yeniden yapım projesi için 26 Mart Perşembe günü 'etüt proje hizmet alımı' ihalesi gerçekleştirilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihalede yapılacak işin süresi 350 gün olarak belirlendi. İhale için hazırlanan teknik şartnamede, işin amacı Kanal İstanbul projesinin yapım alanında bulunan Başakşehir'deki tarihi Odabaşı ve Arnavutköy'deki Dursunköy köprülerinin korunması, gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması için sağlam kısımların sökülerek taşınması, eksik bölümlerin tamamlanması ilkesine dayalı projelerinin hazırlanması olarak belirlendi.

Lazer Tarama Ve İHA'lar Kullanılacak

Şartnameye göre, köprü civarında araştırma kazıları yapılacak. Başlama ve bitiş noktaları tespit edilecek. İhaleyi alan firma; köprünün sökümü, yapı elemanlarının taşınması, yeniden yapılması ve eksik bölümlerinin tamamlanması işlerini yerine getirecek.

Köprünün özgün konumunun korunması için alternatif yerler araştırılacak ve köprülerin taşınacağı yer belirlenecek. Özgün konum ve taşınacağı konum lazer tarama yapılacak. Ayrıca İHA ile çekimler yapılacak. Elde edilen veriler sonrasında projeler hazırlanacak.

Vira Haber