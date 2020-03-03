Yarışma Öncesi Denizden Çıkanlar Şaşkına Çevirdi

Bodrum Belediyesi dalış ekibi tarafından İçmeler Mevkiinde bulunan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi önünde deniz dibi temizliği yapıldı. 6 kişiden oluşan dalgıç ekibi, temizlik çalışması sırasında 22 kg cam, 17 kg plastik, 13 kg metal, 21 kg diğer atıklar olmak üzere toplamda 73 kg atık topladı. Bölgede bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kıyıya çıkardıkları atıkları, yerinde ölçüp ayrıştırdı. Ardından geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne gönderdi.

Yarışma bugün deneme yarışlarıyla başlayacak. BIOR öncesi Bodrum'a gelerek antrenmanlara başlayan yerli ve yabancı sporcular dalış ekibinin temizlik çalışmasını izledi. Temizlik çalışması sonrasında antrenman yapmak için denize açılan sporcular renkli görüntüler oluşturdu.

8'inci BIOR, bugün kayıtların ardından yapılacak deneme yarışları ve kortej yürüyüşü ile başlayacak. Yarışma 4 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek.

Vira Haber