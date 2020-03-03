Koronavirüs Rotayı Karadeniz'e Çevirecek

Çin’i etkisi altına alan ve zamanla tüm dünyaya yayılan Koronavirüs, kruvaziyer turizmi de etkiledi. Koronavirüs görülen ülkelerin limanlarına uğramak istemeyen gemiler, rotayı Karadeniz’e çeviriyor.

İstanbul'dan hareket edecek kruise gemileri ilk olarak Sinop Limanı'na uğrayacak, hemen ardından Trabzon ve Gürcistan'da Batum Limanı'na uğrayacak. Kruvaziyer turizminin Karadeniz'e gelmesiyle bölgede turizm faaliyetleri ve gelirlerinin de artması bekleniyor.

KORONAVİRÜS ROTAYI KARADENİZ’E ÇEKECEK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu,

Uzak Doğu’daki Koronavirüs, Uzak Doğu’ya giden turizm çok etkileyecek gibi görünüyor.

Oraya giden turların birçoğu da iptal oldu. Bunların içerisinde cruiseler de var tabii ki. Şu anda, Sinop’un daha çok cruise rotasında bütün yerlerin bu işten pay alacağını düşünüyorum. İlla ki buraya gidenlerin bir kısmı rotasını başka yere çevirecek.

Karadeniz’de zaten çok fazla nokta yok. Dolayısıyla bu çerçevede geçtiği için, Kırım’dan sonra İstanbul da etkilendi. İstanbul olmadan Karadeniz olmaz. İstanbul’daki liman faaliyete girince otomatik olarak Karadeniz’de de Sinop, Trabzon girecektir" dedi.

Vira Haber