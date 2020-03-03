MSC Cruıses’tan Acentelerine 15. Yıl Müjdesi

Hatay, Samsun, Eskişehir, Trabzon ve Ankara’da gerçekleşen etkinliklerin son durağı İstanbul oldu. Dünyanın en büyük özel cruise operatörü, Avrupa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Amerika’da pazar lideri olan MSC Cruises gerçekleştirdiği toplantılarda MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Necla Tuncel ve Ticari Direktörü Burak Çalışkan’ın yaptığı sunumlar ile şirketin 2005 yılından günümüze dek Türkiye’de gerçekleştirdiği çalışmaları ve gelecek yatırımlarını yetkili acenteleriyle paylaştı.

MSC Cruises Türkiye Ticari Direktörü Burak Çalışkan, gerçekleştirdiği sunumda önemli sayısal verilere değinerek MSC Cruises’un 15 yıllık süre içerisinde %800 büyüdüğünü, dünya sıralamasında 4. sıraya yükseldiğinin, Avrupa, B.A.E. ve Güney Amerika’da da pazar lideri olduğunun bilgisini verdi.

Denizlerdeki en modern filoya sahip olan MSC Cruises, kruvaziyer endüstrisinde benzeri görülmemiş 11.6 milyar Euro’luk yatırım planıyla, filosunu 2027 yılına kadar 29 gemiye çıkarmayı planlıyor. Bu kapsamda, 2023 ile 2026 yılları arasında dört süper yat gemisinden oluşan yeni lüks gemi seyahat markasına da ayrıca 2 milyar Euro yatırım gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Bunu yanı sıra, 2018 yılında Türkiye ofisinde gerçekleştirdiği yeniden yapılandırma kapsamında pazarda daha güçlü bir konuma gelen MSC Cruises, 2021 yaz sezonunda, 2 gemi ile Türkiye limanlarına geri döneceğini açıkladı.

MSC Fantasia, 25’er kez İstanbul ve Kuşadası’na uğrarken, MSC Lirica ise sezon boyunca 23 kez Kuşadası’nı ziyaret edecek. Gemi bu sürede Türkiye’ye ortalama olarak 212.5 yolcu taşıyacak ve Türkiye’den 10 misafiri ağırlayacak.

Sayılarla MSC:

Gemi sayısı: 17

Biniş yapılan liman sayısı: 212

Dünya çapında rota sayısı: 225

Uğranılan ülke sayısı: 83

Vira Haber